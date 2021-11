Newstalgia ou comment se sentir nostalgique de trucs pas vieux du tout

L'esthétique et les sous-genres de cette époque dépassent le monde de la musique indie et du soft grunge (dans sa vidéo analysant l'esthétique Tumblr des années 2010 , Modern Gurlz a identifié 10 styles distincts qui étaient les plus populaires, de "swag girl" à "goth pastel" en passant par "twee hipster"). Le soft grunge est actuellement le style le plus populaire. Il s'agit d'une version "plus soft" du grunge combinée à des aspects de l'esthétique emo antérieure et à la silhouette moderne des jeans slim à taille haute ou des jupes plissées et des crop tops, les plus grandes influences étant le milieu et la fin des années 90 (pensez aux robes moulantes et aux chemises en flanelle oversize).