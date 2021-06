Cheugy, selon le trio de créatrices interrogées par le New York Times , regroupe l'esthétique des girlboss millennials, les "girlies" des MLM et le basique Christian Girl Fall (le principe du Hot Girl Summer mais en automne) comme étant irrémédiablement non tendance. Ce sont les faire-part de mariage avec la police girly que l'on voit imprimer sur toutes les tasses et les bon vieux écriteaux "Live, Laugh, Love". C'est définitivement les formes chevrons et les Minions. C'est les Uggs et les dortoirs trop décorés, mais c'est aussi Hype House et, selon l'une des créatrices du mot, les lasagnes (oui, vous avez bien lu).