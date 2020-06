Hype House : la maison d’ados qui cartonne sur TikTok

Un groupe d'ados américains de TikTok me donnent du FOMO. C'est un peu comme quand certains parents de mon lycée laissaient leurs enfants avoir des soirées pyjama garçon-fille, et je me demandais quelle magie leurs enfants avaient utilisé pour les convaincre. Non, parce qu'un groupe d'ados influenceu·se·rs de TikTok a emménagé ensemble dans une maison gigantesque, et la maison elle-même compte plus de 15,9 millions de followers sur TikTok . Rien de plus normal.