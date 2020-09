Ces hashtags TikTok qui peuvent réellement vous être utiles

Cependant, lorsque vous rejoignez TikTok pour la première fois, vous recherchez des fonctionnalités familières : l'option J'aime, la section des commentaires, les personnes à suivre et les hashtags. Les personnes que vous suivez et ce que vous aimez jouent un rôle important dans l'élaboration de votre page "Pour toi". N'essayez pas de donner un sens aux hashtags sous un post donné, plus vous vous éloignez du "Straight TikTok" (terme désignant les personnes qui font une utilisation mainstream de TikTok ), moins ils auront de sens.