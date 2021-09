On vous dit comment cacher les likes sur Instagram

L'application a déployé la fonctionnalité à l'échelle mondiale le 26 mai dernier, après un long processus de test. "Les retours que nous avons eus de la part des utilisateurs et des experts étaient que le fait de ne pas voir le nombre de "like" pouvait être bénéfique pour certains, et contrariant pour d'autres, en particulier parce que les gens utilisent le nombre de "like" pour se faire une idée de ce qui est tendance ou populaire. Nous vous laissons donc le choix", indiquait l'application dans un billet de blog. Heureusement, la nouvelle fonction de masquage des "like" est très facile à mettre en place. Pour masquer le nombre de "like" sur une publication existante, il suffit de toucher l'icône à trois points dans le coin supérieur droit d'une photo, puis de sélectionner "masquer le nombre de "like"". Vous pouvez faire cela pour autant de photos de votre grille que vous le souhaitez.