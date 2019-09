Mettons les choses en perspective : sur la liste de toutes les discriminations auxquelles font face les femmes, la blonde superficielle reste assez minime, surtout si l’on considère ce à quoi sont confrontées les femmes de couleur. Mais ce stéréotype ne semble pas s’essouffler. J’ai été blonde durant la plus grande partie de ma vie d’adulte et une bonne partie de mon enfance. Comme beaucoup de bébés caucasiens, je suis née blonde. Jusqu’à six ou sept ans, j’ai profité des mèches caramel dont m’avait fait cadeau mère nature. À partir de là, mes gènes italiens ont pris le dessus. J'ai dû attendre d'avoir 18 ans pour me teindre les cheveux comme je le souhaitais. J’ai commencé par faire un demi-balayage, puis je suis passée à la tête complète. Pour celle d'entre vous qui ne seraient pas initiées, ça veut dire allez chez le coiffeur toutes les 12 semaines pour l’entretien. Mais je ne me suis pas arrêté là. J’ai ensuite décidé que voulais être encore plus blonde, ce qui m'a propulsé dans le camp des « retouches racines toutes les six semaines. »