Leal explique que les mèches apportent moins de dimension et ont un effet racine moins prononcé. Le balayage, quant à lui, apporte un effet lumière et plus de dimension à la couleur, tout en se fondant parfaitement dans la chevelure. Une autre différence importante, selon Jaxcee : pour un balayage, on applique la couleur sur le dessus de la tête uniquement, ce qui apporte un effet soleil/retour de vacances. « Avec des mèches traditionnelles, la couleur pénètre directement dans la chevelure en raison de la chaleur de l’aluminium et de votre crâne, ce qui crée un look plus prononcé. »