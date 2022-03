Si vous avez un compte Twitter ou TikTok, vous avez peut-être croisé des fans d'Olaplex discutant de l'innocuité de ce produit culte, en particulier de l'inclusion d'un ingrédient appelé butylphénylméthylpropional, autrement connu sous le nom de lilial (en gros, un parfum). Leurs inquiétudes ? Un risque d'infertilité. Dimanche, la TikTokeuse Hasini Kay est devenue virale avec une vidéo portant pour légende : "Quand vous apprenez qu'Olaplex va être interdit dans l'UE et au Royaume-Uni le mois prochain". Le clip a depuis accumulé 703,6 millions de vues. Hasini s'est tournée vers l'application pour discuter de la question dans une autre vidéo virale. "Il y a des rapports selon lesquels Olaplex serait en train d'être interdit dans l'UE et au Royaume-Uni et c'est à cause de cet ingrédient, qui a été lié à l'infertilité", dit Hasini, en montrant une liliale sur un écran vert, "et on le trouve dans Olaplex n°3." Hasini poursuit : "Certaines sources disent qu'il a déjà été reformulé, mais si ce n'est pas le cas, il est probable qu'ils le feront avant que l'interdiction n'entre en vigueur." Dans la section "Commentaires", Hasini indique comme source la Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council