Pour celles et ceux qui n'ont pas envie de se faire couper les cheveux tous les mois, la coupe mi-longue est sans doute une meilleure solution. Loin d'être rasoir, le mi-long est non seulement beaucoup plus facile à coiffer, mais c'est également présentée comme l'une des plus grandes tendances coiffure pour 2022. "Une coupe mi-longue, ce n'est pas forcément un carré qui aurait repoussé", explique Jordan Jones , styliste et coloriste chez Taylor Taylor London . "Cette année, on nous montre qu'elles savent imposer leur propre style avec des dégradés et une mise en forme soignée pour créer du volume et du mouvement, ou de la brillance et de la sophistication. Si votre carré a repoussé et que vos cheveux ont atteint ce stade gênant, ou si vous avez les cheveux longs et avez envie d'un changement sans pour autant vouloir passer au court, une coupe mi-longue tendance est exactement ce qu'il vous faut."