En matière de décoloration et de balayage , on est souvent prêt·es à tout pour devenir blond·e, mais les cheveux roux - blond vénitien , cuivré, auburn, etc. - ont longtemps été considérés comme une catégorie de couleur réservée aux 2 % de la population qui sont né·es avec. Il se trouve pourtant que ces reflets roux, qui s'invitent sur toutes les têtes en ce moment, sont tout à fait réalisables sur toutes les couleurs de cheveux."Les reflets cuivrés ajoutent de la dimension aux cheveux", explique la coloriste Stephanie Brown. "Quelle que soit votre couleur naturelle, le résultat est forcément sublime lorsqu'on infuse des nuances de roux." De plus, la couleur orange-rouge vibrante réussit bien souvent à illuminer instantanément le teint, ce qui est parfait pour les minimalistes qui ne sont pas d'humeur à se badigeonner de highlighter le matin.Nous avons compilé pour vous un guide du roux, inspiré par les plus beaux looks de vos célébrités préférées. Nous avons également rassemblé les meilleurs conseils des pros pour que vos cheveux, qu'ils soient blonds noirs ou châtains, deviennent d'un roux vibrant qui invitera les gens à vous demander si c'est votre couleur naturelle.