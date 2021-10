Coloration : quelles nuances de blond pour l’automne ?

Mon conseil le plus précieux est de placer les mèches autour du visage. Non seulement c'est la zone la plus visible, mais, selon Hillier, un petit coup de pinceau vous évitera d'aller au salon pendant six mois à un an. "Les cheveux qui entourent le visage ont tendance à pousser plus lentement, donc ils restent plus brillants plus longtemps", explique Hillier. "Lorsque vous rehaussez un peu la couleur de ces cheveux, ce blond va vraiment durer".