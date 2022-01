6 coiffures qui vont susciter la joie en 2022

Si le burnout du mois de janvier vous pèse en ce moment, vous n'êtes pas seul·e. Le problème avec cette période de l'année, c'est la foule d’émotions qui peuvent nous envahir, et le manque de temps pour les analyser. Mais il y a une chose qui m'aide souvent à me sentir mieux lorsque mon cerveau est en surchauffe, que mon appartement est gelé et que la dépression saisonnière rode : une nouvelle coiffure. D'un point de vue créatif, je suis excitée d'entendre ce qui inspire les coiffeur·euses - celles et ceux qui connaissent et comprennent vraiment les brushings et les tresses. Pour moi, c'est en partie une question d'appréciation visuelle, et parfois, cela m'inspire à penser au-delà des limites, et à jouer avec des changements faciles, même si c'est juste pour un appel Zoom ou un selfie miroir. Dans cet article, des coiffeur·euses célèbres et de rédacteur·ices de mode partagent les tendances stylistiques qu'ils attendent avec impatience pour 2022.