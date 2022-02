6 Frisuren-Trends, die wir 2022 unbedingt ausprobieren wollen

Du steckst gerade mitten im Neujahrs-Tief? Hey, wir auch. Das Problem mit dieser Jahreszeit: So viele Gefühle – so wenig Zeit, um sie wirklich zu verarbeiten. Es gibt aber etwas, das mir immer die Laune versüßt, wenn mein Gehirn gerade mal wieder heiß läuft, meine Wohnung viel zu kalt ist und die Winterdepression so richtig reinhaut: eine neue Frisur.