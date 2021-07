Darum feiert Y2K-Mode gerade ihr großes Comeback

Aus heutiger Sicht ist die Jahrtausendwende, die einst als Ära des Umbruchs in der Popkultur und des Internet-Booms galt, nun ein Kapitel, das alt genug ist, um als Vintage zu gelten. Laut Dawnn Karen, einer führenden Modepsychologin und Autorin von Dress Your Best Life: How to Use Fashion Psychology to Take Your Look – and Your Life – to the Next Level , deuten diese Fashion-Momente auf unseren Wunsch hin, nicht an unsere gegenwärtigen Umstände erinnert zu werden. Die Pandemie, der Klimawandel, Wirtschaftskrisen und außergewöhnliche politische und soziologische Turbulenzen haben eine Nostalgie nach den mutmaßlich besseren, guten alten Zeiten in uns geweckt.