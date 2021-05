Pandemie-Burnout: zwischen Erschöpfung & Schlaflosigkeit

Zurzeit weiß ich nie, was der nächste Tag so bringen wird. Eines ist aber sicher: Kein Tag vergeht, ohne dass ich eine neue Art von Müdigkeit entdecke – erschöpft, aber unfähig zu schlafen, extrem müde, aber aufgedreht, kaum in der Lage, den Kopf zu heben, träge, aber ok. Hinzu kommt, dass jetzt langsam alle wieder damit anfangen, Pläne zu schmieden, während ich mich immer noch die meiste Zeit frage, was wohl als Nächstes passieren wird. Meine beste Freundin hat im Januar ein Baby zur Welt gebracht, das ich bisher nur einmal gesehen habe. Ihr Sohn ist in der Zwischenzeit zu einem winzigen Menschen herangewachsen. Er ist schon zu groß für die Kleidung, die ich ihm schenken wollte. Unser Lebensrhythmus beschleunigt sich langsam: Wir hatten zu viel freie Zeit zur Verfügung und jetzt haben wir scheinbar nicht genug davon. All dieses Planen um mich herum macht mich nur noch müder. Schleicht sich etwa ein Burnout an oder habe ich vielleicht Long-COVID