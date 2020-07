Masken tragen im Sommer: 5 Tipps für mehr Komfort bei hohen Temperaturen

Eine vollgeschwitzte Maske stinkt zum Himmel – buchstäblich und im übertragenen Sinne. Außerdem können „Schweiß und Feuchtigkeit um Nase, Mund und Kinn zu Hautentzündungen und Pickeln führen“, warnt Dr. Lain. Also pack dir am besten immer eins, zwei frische Masken in deine Tasche. Ich verwende dafür gern diese Gefrierbeutel mit Verschluss: In einem Beutel bewahre ich die frischen Masken auf und in den zweiten kommen dann die nass geatmet und geschwitzten. (Wenn du die Beutel beschriftest, kannst du sie problemlos mehrfach verwenden, weil du die frischen so nicht versehentlich im falschen Beutel “kontaminierst“).