Biphasischer Schlaf: Die Lösung für deine ewige Müdigkeit?

Die folgende Woche lief ziemlich ähnlich ab. Das morgendliche Aufstehen fiel mir mit der Zeit leichter, genau wie das um drei Stunden vorgezogene Frühstück. An einem Tag machte ich vormittags ein bisschen Yoga , an einem anderen fing ich schon vor dem Mittagessen mit meiner Arbeit an, obwohl ich auch da erst so gegen 17 Uhr in meinen produktiven Arbeitsrhythmus kam. So früh aufzustehen fühlte sich irgendwie surreal an; die ganze Woche kam mir vor wie aus einem anderen Leben. Ich glaube, ich hatte vorher nie so richtig bemerkt, wie tief ich in meine Lockdown-Routine abgerutscht war, bei der sich der ganze Tag direkt nach dem Aufstehen endlos vor mir ausdehnte und die Stunden nahtlos ineinander übergingen. Meine neue Struktur trennte den vorher ununterbrochenen Tag in strikte Abschnitte auf, von der jeder eine eigene Funktion erfüllte. Das war zwar echt ungewohnt, zwang mich aber dazu, meinen Tag effizienter zu organisieren als zuvor.