Studie: Das ist der beliebteste Zeitpunkt für Sex am Morgen

Die unbeliebtesten Zeiten sind – kaum überraschend – Montag, Dienstag und Mittwoch, am Abend und in der Nacht. Das Forschungsteam begründet das damit, dass es nicht förderlich für das Sexleben ist, nach einem langen Arbeitstag nach Hause zu kommen. Stattdessen benutzen die Leute Sex lieber um den Sonntagsblues zu bekämpfen – und wir nehmen mal an, dass es funktioniert.