„Die Krankheit hat mich stark belastet“, sagt sie und erinnert sich an Zeiten, in denen Männer, mit denen sie Sex hatte, damit prahlten, mit „einem Mädchen mit zwei Vaginas“ Sex gehabt zu haben. Trotzdem spricht sie offen darüber – in der Hoffnung, dass alle anderen, die eine doppelte Gebärmutter haben, wissen, dass sie nicht allein auf dieser Welt sind.