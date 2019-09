Was das Alter bei der ersten Periode über deine Gesundheit verrät

Wann die Periode zum ersten Mal eintritt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie zum Beispiel unseren Genen. In den vergangenen 100 Jahren ist das Durchschnittsalter in der westlichen Welt jedoch von durchschnittlich 17 Jahren auf 13 Jahre gesunken, was vor allem an der veränderten Ernährung liegt. Auch Umweltfaktoren oder individuelle Lebensumstände können sich auf ihr Eintrittsalter auswirken.