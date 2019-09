„Wenn du sieben Tage lang die Pille genommen hast, haben deine Eierstöcke sich quasi schlafen gelegt. Der Reifeprozess der Eizellen, der in den Eierstöcken stattfindet, ist sozusagen unterbrochen“ erklärt Dr. Helen Webberley, Ärztin bei der Oxford Online Pharmacy und Expertin für sexuelle Gesundheit. „Wenn du die Pille länger als sieben Tage nicht nimmst, wachen deine Eierstöcke wieder auf. Es entsteht kein Schaden, wenn du die Produktion der Eierstöcke einfrierst, oder dadurch, dass du keine Pillenpause einlegst.“ Nakita stimmt dem zu: „Es ist in Ordnung die Pille durchzunehmen , dabei entsteht keinerlei Schaden. Du kannst sie auch mehr als einmal durchnehmen. Es stellte sich heraus, dass die Entwickler der Antibabypille sie damals so entwickelt haben, dass sie dem weiblichen Zyklus möglichst ähnelt, damit wir uns etwas normaler fühlen. Der Rhythmus von 21 Tagen mit Pille und sieben Tagen ohne ist also nur ein Vorschlag. Ein Rhythmus ist gut, um dem Gehirn dabei zu helfen, an die Pille zu denken – ähnlich wie ein täglicher Wecker auf deinem Handy –, aber für welchen du dich entscheidest, ist dir überlassen.“