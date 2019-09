Was passiert, wenn ich die Pille einmal vergesse?

Wenn du die Pille an zwei aufeinanderfolgenden Tagen der dritten Zykluswoche vergisst oder an drei aufeinanderfolgenden Tagen an irgendeinem Punkt des Zyklus, dann wird es etwas kompliziert. Es kommt dann darauf an, welche Pillenart du verwendest : Eine, die du einfach an irgendeinem Wochentag anfangen kannst zu nehmen oder eine, mit der du am Sonntag startest. Bei der ersten Variante solltest du die Tablettenpackung direkt wegwerfen und mit einer neuen anfangen. Bei der zweiten solltest du die Pillen bis zum nächsten Sonntag weiter einnehmen (nicht zwei an einem Tag) und dann mit einer neuen Packung anfangen.