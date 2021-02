Que faire en cas d’oubli de votre pilule contraceptive ?

Si vous prenez la pilule contraceptive et que vous souhaitez éviter une grossesse non désirée, vous faites probablement très attention à ne pas l'oublier. Vous l'emportez partout avec vous. Vous réglez des alarmes et des rappels pour ces alarmes, et vous laissez des petites notes à la maison et au bureau. Mais hélas, l'erreur est humaine, et il peut arriver parfois de manquer un jour ou deux sur votre plaquette.