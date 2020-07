Dans la fraction de seconde qui précède le moment où vous vomissez après avoir bu , plusieurs pensées vous viennent à l'esprit : "Comment ai-je pu boire autant hier soir ? Où se trouve la poubelle la plus proche ? Quand cette misère prendra-t-elle fin ?". Contrairement aux autres symptômes de la gueule de bois , qui peuvent être facilement dissimulés avec un analgésique et un masque facial, les nausées et les vomissements semblent être les plus difficiles à éliminer.