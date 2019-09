« Tout le monde sait que les maladies du foie sont liées à l'alcool, mais ce qui est moins bien connu, c'est qu'elles touchent de plus en plus de jeunes et qu'elles commencent à toucher les femmes dans une mesure beaucoup plus importante que dans le passé, » explique la professeure Petra Meier, directrice du Sheffield Alcohol Research Group. « Les hôpitaux nous disent maintenant qu'ils voient de plus en plus de jeunes gens et de femmes dans la trentaine qui ont trop bu pendant un certain temps et qui ont vraiment endommagé leur foie.