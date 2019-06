Le charbon actif contre la gueule de bois : info ou intox ?

S’il existait un remède contre la gueule de bois , est-il permis de croire qu’on serait plus heureux, plus productifs et moins déshydratés ? C'est ce qu'a l'air d'incarner le charbon actif , meilleur espoir (masculin ?) du moment contre les lendemains de cuite. Très prisé par la cosmétique et les fans de smoothie détoxifiants , il se consomme aussi bien seul, sous forme de cachets. On raconte qu’un comprimé de charbon actif pris le soir au coucher et le matin au réveil feraient des merveilles sur les estomacs alcoolisés, et pourraient même prévenir les symptômes de la gueule de bois