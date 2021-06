Alimentation émotionnelle : est-ce possible de s’en détacher ?

Les aliments que nous mangeons sur le plan émotionnel sont généralement ceux qui sont jugés malsains, c'est-à-dire riches en graisses, en sel et/ou en sucre et considérés comme une forme de gourmandise. Si l'excès de quoi que ce soit est une mauvaise chose, une grande partie des aspects négatifs de l'alimentation émotionnelle et de la spirale qu'elle peut engendrer est centrée sur le manque de contrôle perçu par une personne, en particulier en ce qui concerne les "mauvais" aliments, et sur l'utilisation de ce point comme un bâton avec lequel se battre. "L'alimentation émotionnelle est souvent liée aux aliments que nous ou notre société étiquetons comme étant 'bons' et 'mauvais'", explique Claire. "En fait, une fois que l'on enlève ces étiquettes aux aliments, on les voit d'une toute autre façon ! Et nous n'avons pas tendance à en avoir autant envie". Lorsque les "mauvais" aliments ne sont plus interdits, ils sont moins considérés comme un plaisir coupable ou une menace. Et cela ouvre la voie à des modes d'alimentation qui répondent à vos émotions de manière intuitive, et non pas en les figeant.