Mythe de la minceur : les troubles alimentaires ne font pas de discrimination

C'est un conseil que Bella aurait aimé entendre à l'époque où elle avait 17 [ans] et bataillait contre la pression du lycée et du formalisme scolaire. Son régime intensif ("J'ai essayé tous les régimes possibles et imaginables"), sa participation à un centre de remise en forme et l'implication de ses parents dans la culture des régimes n'étaient pas considérés comme des comportements problématiques. Au contraire, elle a été félicitée pour sa perte de poids. "J'étais extrêmement mal en point, mais cette validation m'a fait me sentir tellement bien", se souvient-elle.