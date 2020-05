Le régime cétogène donne-t-il vraiment une mauvaise odeur ?

Même s'il a été désigné comme l'une des pires tendances nutrition de l'année 2019, le régime cétogène continue de séduire. Ce régime alimentaire à faible teneur en glucides, et riche en lipides a été développé à l'origine pour traiter l'épilepsie . Il a ensuite suscité un engouement sans précédent dans le monde du fitness. De nombreuses personnes ont commencé à dire que le fait de renoncer aux glucides leur donnait de l'énergie et leur permettait de gagner du muscle. Rapidement, des célébrités comme Kourtney Kardashian, Vinny Guadagnino de Jersey Shore et LeBron James ont emboîté le pas. De petites (et moins petites) communautés céto ont commencé à apparaître un peu partout IRL et en ligne. Dans les discussions, une curieuse tendance a commencé à émerger : celle des odeurs.