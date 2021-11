Outre la vitamine C, Lola affirme que la vitamine D est un incontournable du bien-être hivernal. "Nous obtenons de la vitamine D grâce au soleil et cela renforce notre système immunitaire. Si nous en manquons pendant les mois d'hiver, notre taux de vitamine D diminue, ce qui nous rend plus sensibles aux rhumes et à la grippe", explique-t-elle. "Sur le plan alimentaire, je suggérerais de manger plus de poissons gras et huileux comme le saumon, les sardines et le maquereau. Les jaunes d'œufs sont une autre bonne source car ils sont pleins de vitamines et de minéraux". Chez R29, on adore le spray de vitamine D de The Nue Co. (20,34 €) ou le complexe liquide de vitamine D3 de Solgar (14,69 €)