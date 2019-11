Courir quand on est enrhumé·e : fausse bonne idée ?

Première règle : ne jamais courir avec de la fièvre, ce qui est plutôt courant au début d'un rhume, d'une grippe ou d'une angine. Autre règle : ne pas courir lorsque votre rhume vous affecte au niveau de la poitrine. Autrement dit, tant que vous ne toussez pas et n'avez pas de difficultés respiratoires, vous pouvez toujours essayer de faire un peu de sport. Par contre, « si vous courrez alors que votre poitrine est congestionnée, vous risquez d'avoir du mal à inspirer et expirer convenablement, ce qui est totalement contre-productif. » Vous prenez aussi le risque de réduire l'apport en oxygène dans votre sang, ce qui vous rendra d'autant plus fatigué·e. Or, plus vous êtes fatigué·e, moins votre corps est à même de combattre la maladie.