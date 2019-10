Seine zweite Faustregel ist etwas komplizierter: Erkältet zu laufen ist nur ungefährlich, wenn die Symptome nur vom Hals aufwärts vorzufinden sind. Mit einem herkömmlichen Schnupfen oder leichten Halsschmerzen sollte der Powerwalk kein Problem sein. Bei starkem Husten ist dagegen klar, dass sich der Erkältungsschleim im Brustkorb angesetzt hat. In diesem Fall solltest du lieber zu Hause bleiben und deine Netflix-Serie weiterbingen. „Beim Rennen mit verschleimter Brust, wird das Ein- und Ausatmen schwierig“, so der Experte. „Dadurch setzt du dich der Gefahr aus, Probleme dabei zu bekommen, Sauerstoff in das Blut zu führen. Infolgedessen strengst du dich beim Laufen mehr an, was dich schneller müde macht.“ Und logischerweise kann ein erschöpfter Körper die Viren schlechter bekämpfen.