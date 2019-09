Das übernatürliche Teenie-Drama The A-List besteht aus 13 Folgen und wurde von Dan Berlinka (Hollyoaks) und Nina Metivier (11. Staffel Doctor Who) geschrieben. In einem Interview mit Den of Geek beschrieb Berlinka die Serie als eine Mischung aus Mean Girls und Lost. „Wir nehmen ständig Bezug auf Mean Girls. Wir haben viel Erfahrung damit, alltägliche Teenie-Geschichten mit außergewöhnlichen Settings zu kombinieren“, so Berlinka.