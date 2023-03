Die Menstruationstasse in The Last Of Us ist eine große Sache

Die Darstellung des Frauenseins in The Last Of Us geht aber noch weit über die Thematisierung der Periode hinaus. Schließlich bestimmt eine Menstruation allein nicht darüber, ob du eine (oder keine) Frau bist. Tatsächlich sagt die Art, auf die Ellie diese Menstruationstasse geschenkt bekommt, sehr viel darüber aus, wie weibliche Beziehungen in der Serie inszeniert werden – und für wie wichtig die Macher:innen von The Last Of Us Frauenfreundschaften erachten.