5. So fresh & so clean

Damit aus der Menstruationstasse keine Keimtasse wird, ist es wichtig, sie zu reinigen und zu desinfizieren. Im Wasser abkochen empfiehlt sich vor der ersten Benutzung, während der Periode reicht es, das Silikon mit klarem Wasser gründlich abzuspülen. Easy und sauber. Weil das Blut den Körper in dieser Variante nicht verlässt, sondern in der Tasse gesammelt wird, entsteht weder ein Blutgeruch, noch kann es zum Tröpfchen-Fauxpas kommen.