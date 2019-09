Was willst du mit dem Film erreichen?

Ich möchte, dass wir endlich anfangen über PMS und Perioden zu sprechen und es nicht länger zum Tabuthema erklären. Nur wenn darüber gesprochen wird, in den Medien wie auch zuhause, können sich Frauen austauschen und gegenseitig stärken. Ich habe das Gefühl, das uns die Gesellschaft nicht genug aufs Frauwerden vorbereitet. Ich erinnere mich kaum an Aufklärungsunterricht in der Schule oder ob es den je gab. Vielen Eltern ist es unangenehm mit ihren Töchtern über Perioden oder PMS als ernsthafte Nebenwirkung zu reden und umkehrt kenn ich kaum junge Mädchen denen dieses Thema nicht peinlich ist. Ich selber habe mir damals mein gesammeltes Wissen auch nur aus der Bravo angeeignet und um ehrlich zu sein Dr. Sommer reicht einfach nicht aus um zu verstehen was in dieser wichtigen Phase in einer Frau passiert. Ich wusste als Teenager nicht mal das es PMS gibt und dachte ich bin einfach nicht normal.