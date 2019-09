546 Autos, 5,5 Blauwale oder 182 Elefanten: Das ist das Gewicht, das uns Ruby Cup durchgegeben hat, um zu verstehen, wie die Menstruationstasse die Welt verbessert. Diese Werte entsprechen nämlich etwa dem Gewicht an Tamponmüll, das durch die Nutzung der Menstruationstasse im letzten Jahr der Umwelt erspart wurde. Und der soziale Auftrag geht noch viel weiter: Mit dem Prinzip ,Buy One, Give One' werden Menstruationstassen in Entwicklungsländern verteilt, um die hygienischen Missstände und deren Folgen irgendwann in den Griff zu kriegen.