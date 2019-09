Warum ist die Periode überhaupt ein Tabu-Thema in unserer Gesellschaft?

Die Periode war in den letzten Jahrhunderten und ist in vielen Kulturen auch bis heute noch, ein Ereignis das totgeschwiegen, weggesperrt und ekelbehaftet ist. Das Tageblut galt als unrein, als Schwäche und Makel des weiblichen Körpers. Irgendwie - und frag uns bitte nicht warum, wir können es nicht mehr nachvollziehen - ist das bis heute in den Hinterköpfen gespeichert. Man redet nicht offen darüber, Frauen und Mädchen schämen sich für ihre Tage. Dabei gehört das Bluten grundsätzlich zum weiblichen Unterbauch, genau wie das Pinkeln zu absolut allen Unterbäuchen des Planeten Erde. Zwar betrifft die Menstruation uns Frauen - also ungefähr fünfzig Prozent der Bevölkerung - aber indirekt und nicht weniger bedeutend, auch die anderen fünfzig Prozent, die einem gesunden und blutenden Uterus entstammen. Warum das Thema Tage so peinlich und lächerlich pingelig diskutiert wird, liegt sicherlich am tabubehafteten Image und der Vergangenheit. Höchste Zeit, dass wir uns alle vor Augen führen, wie unnötig es ist, sich zu schämen und wie schön, offen darüber zu reden. Lets Go!