“Ein gutes Mädchen trägt so einen Rock nicht” – warum wir das Frausein für uns selbst definieren müssen

Genau so schaffte sich die “Melanin Queen”-Interpretin mit ihren gefühlvollen Lyrics, die ihr neben Deutsch auch mal auf Englisch, Französisch und Portugiesich über die geglossten Lippen fließen, ihren Platz in der Musikszene, was als Frau auch heute noch eine Challenge ist: “Dir überhaupt Gehör zu verschaffen und ernst genommen zu werden, dass dich Leute nicht nur auf dein Aussehen reduzieren – wir Frauen haben es echt nicht leicht in der deutschen Musikindustrie.”

Umso wichtiger, dass wir uns aktiv dafür einsetzen, Frauen gewinnen zu sehen. So, wie es adidas Originals und Zalando tun, wenn sie ganz unterschiedlichen Frauen eine Plattform bieten, auch abseits von Women’s-Day- und Muttertagskampagnen, und in ihnen mehr sehen, als nur cute Mannequins für ihren neuesten Drop. Über die Kooperation mit der Sportswear-Brand kommt Elisa noch einmal ins Schwärmen: “Deshalb passt das auch so gut mir der Collabo, weil wir für die gleichen Dinge einstehen. Der Support von adidas und Zalando bestätigt mir dann auch noch mal, dass das, was ich mache, genau richtig so ist. Dass ich immer richtig so war.” Always been.