“Une fille bien ne porte pas ce genre de jupe” – pourquoi on doit définir notre propre féminité

Avec autant d’aisance que pour son début dans le rap, sur sa nouvelle chanson “Chardonnay”, elle gère les transitions entre le sexy, le décontracté et le moderne, entre des tenues multicolores et des total looks noirs. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle considère être un style féminin, elle répond : “Tout peut avoir l'air féminin et stimulant tant que vous vous sentez à l'aise. Quand je m'habille, je veux me sentir confiante et puissante. Certaines femmes obtiennent ces sensations avec un look cool et rock. D’autres en faisant de la pole dance à moitié nues, et d’autres encore en enfilant un costume. Je ne crois pas en une féminité unique, nous les femmes sommes des créatures fascinantes et mystérieuses !"