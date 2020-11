15 looks de The Crown inspirés des tenues de la Princesse Diana

Les fans du style de la princesse Diana peuvent enfin dévorer la nouvelle saison de The Crown, qui voit Emma Corrin endosser le rôle de Lady Diana Spencer. Et pour une bonne raison ! De la robe de mariée de la princesse du peuple à la robe en mousseline bleu ciel qu'elle a portée au Festival de Cannes 1987, certains des plus beaux looks de Diana ont inspiré les tenues de la quatrième saison de The Crown.