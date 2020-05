Les soeurs Olsen placent la barre mode très haut avec ce masque

La semaines dernière, quelques heures à peine avant que les médias n'annoncent le divorce de Mary-Kate Olsen et de son mari de cinq ans, le banquier français Olivier Sarkozy, des photos montrant l'une des deux jumelles Olsen à New York ont fait surface. Selon InStyle , les photos montrent la sœur en question sortant de la voiture d'Ashley, mais, comme il n'y a sans doute pas de duo plus inséparable que Mary-Kate et Ashley, il ne serait pas exagéré de dire qu'elles partagent leurs voitures de la même façon qu'elles partagent leur label de mode.