Ashley Olsen nous montre comment porter les tongs avec style cet été

Comme pour marquer officiellement le début de la saison des sandales, Ashley Olsen a été aperçue vendredi soir chaussée d'une paire de tongs. Qui plus est, la créatrice de The Row a associé ses nu-pieds - que beaucoup jugent adaptées à un usage en intérieur ou à une journée plage - à un manteau bleu marine oversize, une chemise fluide bleue et un pantalon bleu marine pour un dîner à New York.