Emmy Awards 2020 : le prix de la meilleure tenue est attribué à…

Hier a eu lieu la 72e édition des Emmy Awards aux Etats-Unis, la première remise de prix de ce type depuis que la pandémie a commencé. Certes, il y a eu les MTV Video Music Awards, qui ont été diffusés en direct depuis plusieurs rooftops de New York le mois dernier et qui ont été un succès, mais ce sont les Emmys qui sont l'événement le plus attendu de la télévision. Ceci étant dit, l'événement semi-virtuel d'hier était animé par le présentateur Jimmy Kimmel dans un théâtre vide et des vidéastes étaient avec les gagnant·es pour les discours de remerciement. Une chose qui nous tracassait était l'absence du tapis rouge pour les Emmys, qui pour de nombreux téléspectat·eurs·rices, est plus important que le show lui-même. Mais, comme le prouvent les looks que nous avons découverts, ce n'est pas parce que le défilé des stars ne ressemble pas à ce à quoi nous nous sommes habitué·es lors des 71 derniers Emmys, qu'il n'est pas à la hauteur.