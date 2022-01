Winnie Harlow parle de confiance en soi, de ses premiers modèles et d’une vie sans complexe.

On dit que la confiance en soi est la clé du succès. Toutefois, on ne la retrouve pas si naturellement chez toutes les personnes. Entre les normes de beauté en constante évolution dans les médias grand public et les attentes différentes sur les réseaux sociaux, avoir confiance en soi aujourd’hui n’est pas une mince affaire. La mannequin canadienne Winnie Harlow - qui est l'ambassadrice de la campagne She Moves Us de PUMA - se rebelle contre les normes de beauté rigides et dépassées et fait tomber les barrières -même si elle-même ne se sent pas toujours très sûre d'elle. Avec le temps, Winnie a compris que la confiance en soi doit être son super pouvoir et qu'elle peut réellement faire la différence dans l'industrie du mannequinat en tant que personne atteinte de vitiligo.