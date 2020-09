H&M x Kangol feat Mabel : premier aperçu de la collaboration

Kangol a été créé dans les années 30 et est longtemps resté un incontournable du streetwear dans les années 80 et 90. Mabel, dont les hits incluent "Don't Call Me Up" et "Boyfriend", a co-créé des pièces inspirées par ces décennies et dont le prix varie entre 6,99 et 34,99 €, notamment une version streetwear de la robe à bretelles, une paire de joggings Kangol et - oui, vous l'avez deviné - des bobs et des bonnets à profusion.