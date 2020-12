Et comment évoquer les tenues qui ont fait le buzz en 2020 sans parler de Harry Styles, qui a su se distinguer parmi des tenues comme celles de J.Lo au Super Bowl (le look de Shakira a également fait des vagues) et de Melania Trump. (En raison du buzz, nous supposons que Google fait référence à son costume d'inspiration militaire Alexander McQueen de la Convention nationale républicaine ?) De son haut au crochet et de ses lunettes de soleil colorées dans la vidéo "Watermelon Sugar" à la couronne de fleurs et la chemise flottante qu'il portait pour chanter "Golden" dans la campagne italienne, le chanteur-acteur nous a proposé des looks pointus tout au long de l'année, et a su s'imposer comme icône mode. Ah, et il est entré dans l'histoire en novembre en devenant la première star masculine à faire la couverture de Vogue en solo. Le costume Batman de Travis Scott, et les looks de Noah Cyrus et de l'analyste sportive Maria Taylor, font aussi partie de la liste. Vous pouvez découvrir le rapport " Year In Search " dans son intégralité dès maintenant.