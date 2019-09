Dans ce très ambitieux troisième album, l’artiste nous rappelle le style vocal de la regrettée Aretha Franklin , atteignant les notes hautes et basses, mélangeant sérieux et auto dérision, voix rauque et vibrato. Elle lâche beaucoup plus de f-words que l’aurait fait Aretha, mais c’est pour la bonne cause : lutter contre le racisme, le sexisme et la grossophobie grâce à des paroles acérées. Lizzo a pour but de se réapproprier nombre de phrases et de mots qui sont utilisés pour blesser ; sur son titre « Like A Girl » elle s’approprie l’expression « lancer comme une fille » et en détourne le sens dès la première mesure lorsqu’elle chante vouloir renverser l’ordre établie et ajouter une dose d’œstrogène à la présidence. Dans « Juice », elle s’auto déclare la pire des Bitch, et renverse le mythe de la morpho idéale dans « Tempo », sa collab avec MissyElliott . Elle ré-imagine entièrement la chanson « Big Girls Don’t Cry » avec « Cry Baby », un morceau qui nous plonge dans les émotions que l’on peut ressentir après une rupture, et qui envoie balader l’idée que les femmes devraient être plus calmes et plus minces. Avec « Better in Color, » Lizzo démolie la hiérarchie des couleurs de peau, insistant sur l’idée que toutes les couleurs sont belles.