Sans surprise, le septuor coréen a cassé l'internet, et la vidéo aurait complètement explosé les records de YouTube. Selon Forbes , le clip "Butter" a battu le propre record de BTS lors de sa première sur YouTube - une étape qu'ils ont franchie l'été dernier avec leur tube "Dynamite", nominé aux Grammy Awards - car on estime à 3,89 millions le nombre de personnes qui ont regardé simultanément la chanson lors de sa première à minuit (heure de l'Est). "Butter" est également devenu le clip le plus rapide de l'histoire de YouTube à atteindre 10 millions de vues (13 minutes), un autre record précédemment détenu par leur premier single en langue anglaise. Cela a incité de nombreux fans, qu'on appelle ARMY, à dire en plaisantant que "Butter avait explosé Dynamite" et à baptiser ce dernier titre "Dynaflop". (Tu sais que tu es au top quand tu bats tes propres records.)