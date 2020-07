Notre playlist des meilleurs titres de l’été 2020

Nos projets ont depuis été quelque peu perturbés par la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir partout dans le monde. Beaucoup d'entre nous approchent de leur quatrième mois consécutif de distanciation sociale, et on continue de porter nos masques à chacune de nos escapades à l'extérieur. Ce n'est pas exactement l'été dont on rêvait.Mais même si vous ne pouvez pas vous allonger sur la plage d'une contrée lointaine ou boire un verre sur un roof top à New-York, on a trouvé pour vous un super moyen de s’évader avec cette playlist des musiques de l’été qui donnent une folle envie de danser.

Les artistes de tous les genres continuent à produire de la musique et c'est exactement ce dont on a besoin pour passer un bel été. Même si c'est depuis le confort de votre maison.